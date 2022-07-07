Алексей Мишин: интересно, как Бакаев сыграет против «Спартака»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал об ожиданиях от Суперкубка России. Также специалист поделился мнением о введении Fan ID в России. Тренер признался, что не планирует оформлять удостоверение болельщика.
«Мне интересно, как Бакаев сыграет против своего родного клуба. Зелимхан – хороший игрок. «Зенит» также усилился очень классным игроком Кассьеррой. Хочется посмотреть, как выглядит команда «Спартак» с минимальным количеством легионеров в составе и «Зенит», состоящий в основном из иностранцев.
Буду ли оформлять Fan ID? Не планирую. Чем лучше я буду разбираться в футболе, тем хуже я стану понимать фигурное катание. Вопрос о введении Fan ID надо обсуждать, но я категорически против, чтобы тотально запрещали группам лиц, болельщикам посещать матчи», — цитирует Мишина «РБ Спорт».
Матч за Суперкубок России будет проходить 9 июля. Он состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.
- 7 июля 2022
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