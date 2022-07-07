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Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию в матче женского ЧЕ-2022

Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию в матче женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 7 июля, прошёл матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Команды встретились на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Матч закончился разгромной победой команды Норвегии со счётом 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила хавбек Фрида Маанум. На 31-й минуте пенальти в ворота сборной Северной Ирландии реализовала форвард Кэролайн Грэм Хансен.

На 49-й минуте результативный удар нанесла защитник сборной Северной Ирландии Джули Нельсон, но через пять минут полузащитница Норвегии Гуро Рейтен снова восстановила разницу в три мяча.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
07 июля 2022, четверг. 22:00 МСК
Норвегия (ж)
2-й тайм
4 : 1
Северная Ирландия (ж)
1:0 Блэкстад – 10'   2:0 Маанум – 13'   3:0 Хансен – 31' (пен)   3:1 Нельсон – 49'   4:1 Райтен – 54'
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