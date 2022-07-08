Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА, но «Фламенго» работает над арендой

Полузащитник Вендел не станет использовать разрешение ФИФА, чтобы покинуть «Зенит», из уважения к петербургскому клубу, информирует на своей странице в «Твиттере» известный бразильский журналист Вене Касагранде.



Тем не менее «Фламенго» очень хочет заполучить Вендела и не оставляет попыток найти компромиссное решение. По информации Касагранде, бразильский клуб намерен договориться об аренде, а представители футболиста в четверг передали ответственным лицам во «Фламенго» желаемые условия, чтобы переговоры сдвинулись с мёртвой точки. Журналист подчёркивает: Вендел рассматривается «красно-чёрными» как приоритет на трансферном рынке из-за его игровых особенностей.



Напомним, 7 июля вице-президент «Фламенго» Марко Браз подтвердил, что клуб заинтересован в переходе Вендела, но при этом никуда не торопится, поскольку до закрытия трансферного окна ещё много времени. 24-летний бразилец в сезоне-2021/22 провёл за «Зенит» 35 матчей, забив 4 мяча – 3 в чемпионате России и 1 в Лиге чемпионов.