Семак: Вендел — игрок «Зенита». По Родригао официальной информации нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Вендела. Также специалист прокомментировал информацию о переходе защитника Родригао в состав клуба из Санкт-Петербурга.



«Родригао? В раздевалке его ещё нет. Официальной информации нет. Я отвечаю только за то, что происходит внутри команды.



По Венделу также никакой информации нет, как и переговорного процесса. Новость пошла из бразильской прессы, но дальше не получила своего развития. У меня нет информации, что он с кем-то ведёт переговоры. Сейчас он игрок «Зенита». А гарантий ни по одному иностранному футболисту быть не может. Мы должны быть готовы ко всему», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.