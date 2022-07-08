Вячеслав Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что не сможет принять участие в матче легенд московского «Спартака» и сине-бело-голубых.
«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский».
Сообщаю вам, при всём моём желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещё организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», — написал Малафеев в социальной сети.
Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Она состоится 8 июля, начало — в 18:00 мск. Матч легенд «Спартака» и «Зенита» пройдёт за день до игры за Суперкубок России между двумя командами.
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