Испания – Финляндия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 8 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Испания — Финляндия. Встреча пройдёт на стадионе «МК» в Милтон-Кинсе (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Испания — Финляндия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзулб. Ассистенты рефери — украинки Мария Стрилецка и Полина Брановска.
Соперниками женских сборных Испании и Финляндии по группе B являются национальные команды Германии и Дании. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
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