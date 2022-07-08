Йович подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1»

Нападающий «Реала» Лука Йович в ближайшее время подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, на 8 июля запланировано медицинское обследование, после чего 24-летний сербский футболист перейдёт в новый клуб. Соглашение форварда будет заключено по схеме «2+1».



Ранее стало известно, что «Реал» получит около 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Сумма сделки не разглашается.



Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021. Теперь мадридский клуб намерен окончательно расстаться с игроком.