Червиченко: истерия «Спартака» перед Суперкубком настраивает, что игрокам можно проиграть

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» и «Зенит» сыграют в Петербурге.
«Если «Зенит» выйдет настроенным, не будет валять дурака, не будет шапкозакидательского настроения, то он должен обыграть «Спартак». Красно-белым может помочь только случай. Вся эта предыгровая истерия, которую «Спартак» устроил, настраивает на то, что игрокам разрешено проиграть. Если всё будет складываться не очень, то никто убиваться не будет. В этой ситуации только сам «Зенит» может сам не выиграть Суперкубок. Выйдет вальяжно, по-пижонски, или как-то спартаковские звёзды сложатся, и у «Спартака» будет залетать всё, что по идее не должно.
Лаже если ничего не произойдёт, мы всё равно увидим спартаковский перформанс. Скандал обязательно будет, куда без этого. Скандалы и нынешний «Спартак» не то что идут рука за руку — они уже слились в неразрывном экстазе», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 июля 2022
-
12:08
-
11:58
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:14
-
11:13
-
11:06
-
10:57
-
10:53
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:29
-
10:27
-
10:14
-
09:56
-
09:53
-
09:49
-
09:44
-
09:37
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:42
-
07:27