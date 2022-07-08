Червиченко: истерия «Спартака» перед Суперкубком настраивает, что игрокам можно проиграть

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» и «Зенит» сыграют в Петербурге.

«Если «Зенит» выйдет настроенным, не будет валять дурака, не будет шапкозакидательского настроения, то он должен обыграть «Спартак». Красно-белым может помочь только случай. Вся эта предыгровая истерия, которую «Спартак» устроил, настраивает на то, что игрокам разрешено проиграть. Если всё будет складываться не очень, то никто убиваться не будет. В этой ситуации только сам «Зенит» может сам не выиграть Суперкубок. Выйдет вальяжно, по-пижонски, или как-то спартаковские звёзды сложатся, и у «Спартака» будет залетать всё, что по идее не должно.



Лаже если ничего не произойдёт, мы всё равно увидим спартаковский перформанс. Скандал обязательно будет, куда без этого. Скандалы и нынешний «Спартак» не то что идут рука за руку — они уже слились в неразрывном экстазе», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.