Стивен Бергвейн официально перешёл в «Аякс»

24-летний вингер Стивен Бергвейн перешёл в амстердамский «Аякс» из лондонского «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Контракт подписан на пять лет и истечёт 30 июня 2027 года. За трансфер игрока «Аякс» заплатит «шпорам» € 31,25 млн.

Бергвейн ранее выступал за амстердамский клуб на юношеском уровне. Во взрослом футболе до перехода в «Тоттенхэм» он играл за ПСВ Эйндховен.

За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.

В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» заняли четвёртое место, получив право сыграть в Лиге чемпионов. В главном европейском международном клубном турнире сыграет и «Аякс», выигравший чемпионат Нидерландов.