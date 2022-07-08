Стивен Бергвейн официально перешёл в «Аякс»
Поделиться
24-летний вингер Стивен Бергвейн перешёл в амстердамский «Аякс» из лондонского «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Контракт подписан на пять лет и истечёт 30 июня 2027 года. За трансфер игрока «Аякс» заплатит «шпорам» € 31,25 млн.
Бергвейн ранее выступал за амстердамский клуб на юношеском уровне. Во взрослом футболе до перехода в «Тоттенхэм» он играл за ПСВ Эйндховен.
За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.
В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» заняли четвёртое место, получив право сыграть в Лиге чемпионов. В главном европейском международном клубном турнире сыграет и «Аякс», выигравший чемпионат Нидерландов.
Новость по теме«Боруссия» Д объявила о подписании нападающего «Аякса» Аллера
Комментарии
- 8 июля 2022
-
12:08
-
11:58
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:14
-
11:13
-
11:06
-
10:57
-
10:53
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:29
-
10:27
-
10:14
-
09:56
-
09:53
-
09:49
-
09:44
-
09:37
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:42
-
07:27
Партнерский контент