Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов «Зенита» и «Спартака». Встреча состоится сегодня, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть. Не хотел бы я сыграть в следующем матче ветеранов? В следующем сезоне я, может быть, умру», — цитирует Карпина Metaratings.



Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.