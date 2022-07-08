Аленичев: на «Зенит» не все взяли щитки, но это не значит, что будет дружеская игра
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Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящем матче легенд «Зенита» и «Спартака».
«Огромное спасибо организаторам. Увидеть своих партнёров по «Спартаку» очень приятно. Как и соперников – там тоже звезды серьёзной величины. Мы не все взяли щитки, но это не говорит о том, что будет дружеская игра. Настрой серьёзный. Никакой договорённости быть не может. Очень важна сегодня будет победа. Да, сейчас мы часто участвуем в разных мероприятиях, радуем болельщиков. Но особенно приятно находиться в Петербурге, на легендарном стадионе «Петровский». Надеюсь, все получат удовольствие», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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