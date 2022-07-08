Норвежка Хансен прокинула мяч между ног соперниц четыре раза за семь секунд
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Полузащитница «Барселоны» и футболистка сборной Норвегии Каролина Хансен в матче первого тура женского чемпионата Европы с командой Северной Ирландии (4:1) четыре раза пробросила мяч между ног соперниц за семь секунд.
Отметим, в этой встрече Хансен отметилась голом с пенальти. Помимо Каролины в матче, который проходил 7 июля в Саутгемптоне на стадионе «Сэнт-Мэри», также голы забили Джули Блэкстад, Фрида Маанум и Гуро Райтен. У Северной Ирландии единственный мяч на счету Джули Нельсон.
Во втором туре группового этапа Норвегия сыграет с Англией, в третьем туре – с Австрией.
Женский чемпионат Европы по футболу стартовал 6 июля. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании.
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