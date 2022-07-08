Тихонов обратился к болельщикам перед матчем легенд с «Зенитом»

Российский футбольный союз опубликовал видеообращение экс-форварда «Спартака» Андрея Тихонова, который сыграет в матче легенд с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 8 июля, и начнётся в 18:00 мск.
«Привет, спартаковцы! Вы готовы вернуться в 1990-е и 2000-е? На стадионе «Петровский» в 18:00 матч легенд. Приходите, берите свои старые розы, поболейте за нас. «Спартак» вперёд», – сказал Тихонов.
Ранее РФС в ретро стиле представил форму, в который сыграют команды в этом матче. Также на игре выступят известные музыкальные исполнители: Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX.
Напомним, матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоится в преддверии встречи за Суперкубок России, которая начнётся завтра, 9 июля, в 19:00 мск на «Газпром Арене» в Петербурге.
- 8 июля 2022
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