Аленичев: невозможно, когда после финала Кубка мы не знаем город, где пройдёт Суперкубок

Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении Российского футбольного союза провести матч за Суперкубок России в Петербурге. Решение о месте проведения Суперкубка было объявлено после определения победителей чемпионата России и Кубка России.



«Невозможно, когда после финала Кубка мы не знаем город, где пройдёт Суперкубок. Надо как в Англии, где все решающие матчи проходят на одном стадионе. Нужно поменять регламент. А так «Зенит» приехал и сыграл бы в «Лужниках», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится завтра, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.