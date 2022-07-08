Аленичев: невозможно, когда после финала Кубка мы не знаем город, где пройдёт Суперкубок

Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении Российского футбольного союза провести матч за Суперкубок России в Петербурге. Решение о месте проведения Суперкубка было объявлено после определения победителей чемпионата России и Кубка России.
«Невозможно, когда после финала Кубка мы не знаем город, где пройдёт Суперкубок. Надо как в Англии, где все решающие матчи проходят на одном стадионе. Нужно поменять регламент. А так «Зенит» приехал и сыграл бы в «Лужниках», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч за Суперкубок России состоится завтра, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
- 8 июля 2022
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