Горшков: «Зенит» намного предпочтительнее «Спартака». Петербуржцы выиграют Суперкубок

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».
«Понятно, что интерес к матчу будет колоссальным, учитывая вывеску — «Зенит» против «Спартака». Подоплёки добавляет факт, что игра проходит в Санкт-Петербурге. Должен выйти интересный матч.
На мой взгляд, «Зенит» намного предпочтительнее выглядит, чем «Спартак». В Суперкубке петербуржцы всё-таки победит.
Будут ли скандальные высказывания от «Спартака» после матча? Я думаю, в любом случае будут продолжаться разговоры о том, что неправильно было проводить игру в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, самым логичным вариантом было провести матч на нейтральном стадионе. Это было бы объективно. Если «Зенит» ещё и выиграет, подтвердит это в игре, в любом случае какие-то скандальные высказывания будут», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 июля 2022
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