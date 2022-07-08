Кечинов: «Зенит» — чемпион, играет дома. Конечно, преимущество в Суперкубке на их стороне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Зенитом». Он отметил, что в этой игре преимущество будет на стороне клуба из Санкт-Петербурга.



«В первую очередь, как и все болельщики, жду красивой и зрелищной игры, в которой будет много голов. Как правило, в таких играх фаворитов нет. Но здесь преимущество на стороне «Зенита». Матч будет проходить в Питере, будет больше зенитовских болельщиков. Поэтому они будут гнать команду вперёд.



Не стоит забывать, что «Зенит» — наш чемпион, лучшая команда последних сезонов. Если так рассуждать, то на бумаге «Зенит» должен выглядеть предпочтительнее. Но, ещё раз повторюсь, этим и прекрасен футбол, что в таких соревнованиях, которые состоят из одной игры, фаворитов, как правило, не бывает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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