Стали известны стартовые составы на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Определились стартовые составы на матч ветеранов санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.

Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.

Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.

Сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.

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