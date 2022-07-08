Гендиректор «Зенита» стал тренером ветеранов в матче со «Спартаком», хотя хотел сыграть
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Главный тренер команды ветеранов «Зенита» Анатолий Давыдов рассказал, что генеральный директор клуба Александр Медведев станет вторым тренером в предстоящей игре со «Спартаком». Он отметил, что руководитель хотел сыграть сам, но всё-таки не выйдет на поле.
«Александр Иванович Медведев хотел сыграть, но стал вторым тренером. Будет помогать», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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