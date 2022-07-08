Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче легенд

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче между ветеранами клубов.
«Футбол – для фанатов, а не для мусоров», — передаёт слова фанатов корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Затем болельщики начали выкрикивать «Нам не нужен Fan ID».
Сегодня, 8 июля, стартовал матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.
Тихонов обратился к болельщикам перед матчем легенд с «Зенитом»
- 8 июля 2022
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:07
-
18:07
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:35