Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче легенд

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче между ветеранами клубов.

«Футбол – для фанатов, а не для мусоров», — передаёт слова фанатов корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Затем болельщики начали выкрикивать «Нам не нужен Fan ID».

Сегодня, 8 июля, стартовал матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.

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