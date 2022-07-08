Роман Широков вывел «Зенит» вперёд в матче легенд со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков открыл счёт в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».

Он сделал это на 24-й минуте встречи после ошибки защитников столичного клуба, пробив с отскока в дальнюю девятку ворот Александра Филимонова.

Сегодня, 8 июля, проходит матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.

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