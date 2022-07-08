Медведев: легионерами «Зенита» интересуются, но я уверен — Вендел и остальные будут с нами

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами команды. Ранее сообщалось, что полузащитником «Зенита» Венделом интересуется «Фламенго». Ранее в руководстве «Фламенго» подтвердили интерес к футболисту из Санкт-Петербурга.



«Президент «Фламенго» подтвердил интерес к Венделу? В наших футболистах заинтересован не только «Фламенго». Многие клубы, не только бразильские, но и европейские. Ребята под контрактами. Я не надеюсь, а более чем уверен, что они будут играть в «Зените», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

24-летний бразилец в сезоне-2021/2022 провёл за «Зенит» 35 матчей, забив четыре мяча – три в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.