Медведев: легионерами «Зенита» интересуются, но я уверен — Вендел и остальные будут с нами
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами команды. Ранее сообщалось, что полузащитником «Зенита» Венделом интересуется «Фламенго». Ранее в руководстве «Фламенго» подтвердили интерес к футболисту из Санкт-Петербурга.
«Президент «Фламенго» подтвердил интерес к Венделу? В наших футболистах заинтересован не только «Фламенго». Многие клубы, не только бразильские, но и европейские. Ребята под контрактами. Я не надеюсь, а более чем уверен, что они будут играть в «Зените», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
24-летний бразилец в сезоне-2021/2022 провёл за «Зенит» 35 матчей, забив четыре мяча – три в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.
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