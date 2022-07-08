Кержаков забил второй мяч «Зенита» в матче легенд со «Спартаком» после прорыва Аршавина

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков удвоил преимущество «Зенита» в матче ветеранов со «Спартаком».

Он сделал это на 50-й минуте встречи после прорыва экс-форварда санктпетербуржцев Андрея Аршавина по левому флангу.

Сегодня, 8 июля, проходит матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.

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