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Андрей Тихонов: хочется, чтобы «Спартак» выиграл Суперкубок

Андрей Тихонов: хочется, чтобы «Спартак» выиграл Суперкубок
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Встреча состоится завтра, 9 июля. Первый трофей нового сезона оспорят «Спартак» и «Зенит».

«Ожидания от завтрашнего матча? Хочется, чтобы «Спартак» выиграл Суперкубок. Но всё-таки с «Зенитом» будет непросто», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В минувшем сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые стали победителями турнира в четвёртый раз подряд. В свою очередь, «Спартак» стал победителем Кубка России.

Москвичи изначально отказывались играть в матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге, но в дальнейшем изменили решение. Встреча состоится на «Газпром Арене».

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