Быстров: премиальные за победу в матче со «Спартаком»? Водичку дали — уже хорошо

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о премиальных в диалоге с Андреем Аршавиным после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче легенд (2:0).

Быстров. «Премиальные? Вот, «Святой источник», посмотри! Водичку дали, и уже хорошо! На футболку хватило».

Аршавин. «Володь, иногда можно не за деньги, а за спонсора поиграть».

Диалог футболистов передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.