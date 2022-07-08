Дюков: Минспорт и Минцифры обещают бонусы за Fan ID, вопрос в обсуждении

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о ситуации с Fan ID. Ранее фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей из-за введения новой системы. К акции присоединились фанаты почти всех клубов.



«С ведением Fan ID атмосфера будет не такая? Время покажет. Сейчас сложно сказать. Слышал, что фанатские трибуны много скандировали. Сбить это настроение другими вещами? Правительство работает над этим. И Минспорт, и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим. Какие? Разговоры ведутся. Обсуждение есть. Будет ли принято решение или нет, пока непонятно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Оформление Fan ID началось с 4 июля. Оформить документ можно через «Госуслуги».