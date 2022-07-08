«Спартак» выложил промо к матчу за Суперкубок России с отсылкой к «Очень странным делам»

Московский «Спартак» выложил проморолик к финальному матчу за Суперкубок России с «Зенитом».

Сюжет видеоролика, в котором участвуют нападающий клуба Александр Соболев и полузащитники Антон Зиньковский и Наиль Умяров, отсылает к американскому сериалу «Очень странные дела».

Напомним, сегодня, 8 июля, состоялся матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0). Он был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.