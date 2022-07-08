«Я сегодня уезжаю». Файзулин — о том, что не сыграл в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, почему не смог принять участие в сегодняшнем матче легенд санкт-петербургского клуба и московского «Спартака».
«Хотел бы я сыграть в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»? Мне предлагали, но я сегодня уезжаю. Знаю, что кто-то там до сих пор играет в футбол», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».
Матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0) был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.
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