Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной» со значительным понижением зарплаты

История с продлением контракта французского нападающего Усмана Дембеле с «Барселоной» в шаге от завершения. Футболист останется в клубе ещё на два сезона, информирует Mundo Deportivo.
«Барселона» и Дембеле достигли согласия по ключевым вопросам нового соглашения. Усман, находящийся с начала июля в статусе свободного агента, согласился на условие понижения зарплаты на 40 процентов. Остались формальности, зависящие исключительно от менеджмента «Барселоны».
Француз подпишет контракт, который будет действовать до конца июня 2024 года, и будет получать фактически столько же, сколько 19-летний воспитанник каталонского клуба Ансу Фати, в сезоне-2021/22 пять раз выбывавший из строя по причине травм.
Дембеле в прошлом сезоне в составе «Барселоны» поучаствовал в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.
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