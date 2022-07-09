На матче Лиги конференций в Польше устроили антиукраинскую провокацию

По ходу матча первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между польским «Погонь» и «Рейкьявиком» (4:1) фанаты хозяев устроили провокацию, сообщает Обозреватель.

По сведениям источника, болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии. Фанаты разместили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!».

Данный факт вызвал массовое негодование украинских болельщиков в социальных сетях.

Напомним, Волынская трагедия – это массовое уничтожение Украинской повстанческой армией – ОУН этнического польского гражданского населения, проживавшего на территории Волыни (Ривненская, Волынская и северная часть Тернопольской области), до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши.

Гол Довбника принёс Украине ничью в матче с Ирландией.