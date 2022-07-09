Венгер – об Уилшере: он был исключительным талантом

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о завершившем карьеру Джеке Уилшире.
«Ну, для меня это печальный момент, потому что Джек — выдающийся футболист. Он был смелым, он был талантливым, он никого не боялся — вот почему мы думали, что он может начать блистать в очень молодом возрасте. Он сразу же показал, что может быть основным игроком.
Он был исключительным талантом, но не провёл достаточно игр из-за травм, и, в конце концов, именно поэтому ему пришлось остановиться. С этим тяжело смириться. Вот почему я думаю, что он принял правильное решение», — приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, вчера, 8 июля, 30-летний Джек Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры.
Футболист выступал за «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед» и другие клубы.
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