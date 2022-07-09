Расписание матчей женского Евро — 2022 на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, в рамках первого тура группового этапа в группе С женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Португалии и Швейцарии. Начало матча запланировано на 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».
В 22:00 по московскому времени состоится вторая игра группы С Нидерланды — Швеция. Матч будет сыгран на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч».
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Женская сборная Испании показала состав на Евро с помощью дронов.
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