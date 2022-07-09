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«Стильное заявление». Алекс Морган — о Рапино, поддержавшей задержанную в России Грайнер

«Стильное заявление». Алекс Морган — о Рапино, поддержавшей задержанную в России Грайнер
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Футболистка сборной США Алекс Морган оценила жест партнёрши по национальной команде Меган Рапино, которая ранее поддержала баскетболистку Бриттни Грайнер, находящуюся в российской тюрьме.

Ранее Рапино пришла на церемонию вручения Президентской медали свободы, которая проходила в Белом доме, в пиджаке, на лацкане которого были вышиты инициалы баскетболистки (БГ) и цветок.

«Вот, что мы называем стильным заявлением», — написала Морган на своей странице в социальных сетях, приложив фото Рапино.

Напомним, Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки были обнаружены наркотические вещества. 7 июля во время заседания Грайнер признала свою вину. Грайнер — олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу (2016, 2020).

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