«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча за Суперкубок России начнётся в 19:00
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Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.
В прямом эфире матч «Зенит» — «Спартак» покажет телеканал «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры за Суперкубок России.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. В роли ассистентов рефери выступят Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный арбитр — Кирилл Левников.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022, а «Спартак» завоевал Кубок страны. Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». Самый титулованный клуб — московский ЦСКА. На счету армейцев семь трофеев.
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