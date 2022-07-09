Кирьяков: в Суперкубке «Зениту» и «Спартаку» важно показать намерения на борьбу в РПЛ

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак».
«Зная отношения соперников друг к другу, будет принципиальный матч. В преддверии старта чемпионата важно показать свои намерения на борьбу в чемпионате. Я думаю, что будет бескомпромиссная игра. Футболисты будут настроены на все 100 процентов. Они понимают, что такое противостояние Питера и Москвы. «Спартак» прошедший чемпионат провёл крайне неудачно. Наверняка «Спартак» захочет в этой игре показать свои намерения побороться с «Зенитом» в этом сезоне. В каком-то роде будет прикидка сил перед стартом. Страсти будут накалены.
«Спартак» 10 лет не побеждает в Питере? Не думаю, что это будет сидеть в головах игроков. Каждый следующий матч — это отдельная история. Прежде всего матч за Суперкубок — это титул. В любом случае. Думаю, что игроки будут держать это в головах, а не статистику. Задача, как у одних, так и у других, будет выиграть перед стартом чемпионата титул, подняв себе настроение. Если ты выигрываешь, то чувствуешь уверенность в своих силах. Думаю, что это будет основная задача», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 июля 2022
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