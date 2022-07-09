«Химки» победили «Енисей» благодаря дублю Мирзова
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«Химки» в товарищеском матче встречались с «Енисеем». Встреча завершилась волевой победой подмосковного клуба со счётом 4:2. Представители Российской Премьер-Лиги проигрывали со счётом 0:2, но смогли исправить положение.
На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Никита Глушков. На 34-й минуте с пенальти преимущество клуба удвоил защитник Валерий Кичин. Но после перерыва «Химки» смогли полностью перевернуть ситуацию. Полузащитник Резиуан Мирзов оформил дубль, по голу забили Бутта Магомедов и Тимур Галимзянов.
«Химки» провели последний товарищеский матч перед стартом нового сезона. Они выступают в Российской Премьер-Лиге. Команда сохранила право на это в стыковых матчах. «Енисей» выступает в Первой лиге.
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