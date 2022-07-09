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Широков — о матче со «Спартаком»: «Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит

Широков — о матче со «Спартаком»: «Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который пройдёт сегодня, 9 июля.

«Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит: всё-таки чемпион, сыгранная команда с достаточно большим усилением. Я не видел «Спартак» на предсезонных матчах. Но они играли с командами не самого высокого уровня. Может быть, для них это неплохо, чтобы поймать свою игру.

«Зенит» даже с «Црвеной Звездой» хорошее впечатление произвёл. Однако в отдельном конкретном матче может произойти всё что угодно. Любая мелочь может привести к победе или поражению одной из команд. «Зенит» хоть и является фаворитом, но не безоговорочным», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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