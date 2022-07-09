Широков — о матче со «Спартаком»: «Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который пройдёт сегодня, 9 июля.
«Зенит» не однозначный, но безусловный фаворит: всё-таки чемпион, сыгранная команда с достаточно большим усилением. Я не видел «Спартак» на предсезонных матчах. Но они играли с командами не самого высокого уровня. Может быть, для них это неплохо, чтобы поймать свою игру.
«Зенит» даже с «Црвеной Звездой» хорошее впечатление произвёл. Однако в отдельном конкретном матче может произойти всё что угодно. Любая мелочь может привести к победе или поражению одной из команд. «Зенит» хоть и является фаворитом, но не безоговорочным», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 июля 2022
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:34
-
13:16
-
13:15
-
13:00
-
12:43
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:52
-
10:30