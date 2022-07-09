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Буффон: переход Ди Марии в «Ювентус» — настоящий переворот

Буффон: переход Ди Марии в «Ювентус» — настоящий переворот
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о переходе аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии в туринский клуб.

«Он всегда был немного в тени, и, честно говоря, я никогда не понимал почему. Футбол следует логике, которая не всегда понятна. Мы говорим о настоящем топ-футболисте, который способен жертвовать собой ради товарищей по команде. В моей команде он бы всегда играл. Его переход — это настоящий переворот. У меня такое ощущение, что в Италии его не уважают в полной мере, но они быстро осознают его ценность», — приводит слова Буффона La Stampa.

Напомним, с 1 июля Ди Мария находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

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