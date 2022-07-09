Буффон: переход Ди Марии в «Ювентус» — настоящий переворот

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о переходе аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии в туринский клуб.
«Он всегда был немного в тени, и, честно говоря, я никогда не понимал почему. Футбол следует логике, которая не всегда понятна. Мы говорим о настоящем топ-футболисте, который способен жертвовать собой ради товарищей по команде. В моей команде он бы всегда играл. Его переход — это настоящий переворот. У меня такое ощущение, что в Италии его не уважают в полной мере, но они быстро осознают его ценность», — приводит слова Буффона La Stampa.
Напомним, с 1 июля Ди Мария находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.
- 9 июля 2022
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:34
-
13:16
-
13:15
-
13:00
-
12:43
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:52
-
10:30