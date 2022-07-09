На ЧЕ-2022 выявлен второй случай ковида за два дня. Заболели футболистки Англии и Австрии

Сегодня, 9 июля, стало известно, что защитница «Арсенала» и сборной Австрии Лаура Винройтер заболела коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Австрийского футбольного союза.



У 23-летней футболистки диагностированы лёгкие симптомы заражения ковидом. После того как стало известно о случившемся, Винройтер была изолирована. Защитница пропустит матч второго тура ЧЕ-2022 с Северной Ирландией, который запланирован на понедельник, 11 июля.



Напомним, вчера, 8 июля, стало известно о первом случае заражения коронавирусом на чемпионате Европы. Им заразилась одноклубница Винройтер и защитница сборной Англии Лотте Вуббен-Мой.



Отметим, что 6 июля Англия и Австрия сыграли матч-открытие ЧЕ-2022. Винройтер провела на поле все 90 минут, а Вуббен-Мой осталась в запасе.

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