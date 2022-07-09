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«Зенит» огласил стартовый состав на матч за Суперкубок России со «Спартаком»

«Зенит» огласил стартовый состав на матч за Суперкубок России со «Спартаком»
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Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч Суперкубка России с московским «Спартаком». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Родригао, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв из Воронежа. Его ассистентами выступят Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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