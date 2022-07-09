Медведев: «Зенит» хочет сделать из Суперкубка свой корпоратив? Оставим без комментариев

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с московским «Спартаком».

«Слова Зеленова (глава пресс-службы «Спартака». — Прим. «Чемпионата), что «Зенит» хочет сделать из Суперкубка свой корпоратив? Оставим эти слова без комментариев», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 9 июля. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» — чемпион Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.