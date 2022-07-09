«Зенит» — «Спартак»: Малком на 34-й минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых

Сегодня, 9 июля, проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра идёт в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 мск.



На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» одержал победу в Кубке страны.