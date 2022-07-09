Широков: «Спартаку» за всё надо платить — сами виноваты. Не увидел идеи с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о разгромной победе «Зенита» в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0).
«Хороший матч. Ожидать 4:0? Перед матчем, наверное, нет. Кому-то очень хотелось… В «Зените» хотели — они выиграли.
Был ли смысл бойкотировать и проиграть 0:3? Какой смысл? Им никто не мешал выиграть так, как «Зенит». Они сами виноваты. Я не увидел никакой идеи в игре у «Спартака».
Оскорбительная шутка перед матчем с Мартинсом? За всё же надо платить. Вообще уикенд не задался. Сегодня проиграли, вчера тоже. Ничего, будут злее.
Мне кажется, «Спартак» по игре сыграл вчера гораздо лучше, чем сегодня. Олег Иванович (Романцев. — Прим. «Чемпионата») сказал: лучше, чем вчера — не будет. Он, наверное, относительно «Спартака» сказал. «Зенит» был неплох в атаке», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 9 июля 2022
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