Быстров — о Суперкубке: когда «Спартак» так ошибается с «Зенитом» — это до свидания

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о разгромном поражении «Спартака» в матче Суперкубка России с «Зенитом» (0:4).

«Я хотел интриги, но, к сожалению, её не было. Почему? Потому что «Зенит» сильнее. Хотя «Спартак» тоже временами неплохо выглядел.



До первых двух ошибок «Спартак» действовал неплохо — старались играть на равных. Класс футболистов сказался. Когда с «Зенитом» делаешь такие ошибки — это до свидания», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.