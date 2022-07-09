Солист «Би-2» вышел петь после Суперкубка со спартаковским шарфом, его освистали

Солист группы «Би-2» Лёва Бортник выступил после матча за Суперкубок России. В этой встрече сошлись «Спартак» и «Зенит». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
После матча солист «Би-2» вышел на сцену в шарфе «Спартака». Болельщики «Зенита» не оценили внешний вид музыканта и освистали его.
«Болельщики «Зенита» освистали выступление группы «Би-2». Песня была нудной и долгой, затягивала: «Зенит» уже был готов к награждению», — сказал в эфире «Матч ТВ» бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин.
Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
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