Погребняк назвал мастер-классом победу «Зенита» в матче за Суперкубок со «Спартаком»
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Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0 и завоевал трофей.
«Не ожидал такого разговора. Думал, будет 1-2 мяча разница. Всё же кубковый матч. Но сегодня был мастер-класс — «Зенит» очень уверенно победил», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».
Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
Новость по теме«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
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