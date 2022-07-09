Медведев — о Бакаеве: пусть фанаты «Спартака» освистают тех, кто вёл с ним переговоры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что во время матча за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0) болельщики красно-белых освистали новичка сине-бело-голубых полузащитника Зелимхана Бакаева. Хавбек перешёл в санкт-петербургский клуб на правах свободного агента после истечения контракта со «Спартаком».

«Бакаева освистали спартаковские болельщики? Они бы лучше освистали тех людей, которые отвечают за переговоры. Парень очень корректно себя вёл. Как и хорошо ведёт себя сейчас в команде. Влился в команду, работает вне зависимости от того, когда выходит на поле — в начале или в середине игры», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.