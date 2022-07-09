Болельщики «Спартака» освистали выход Зелимхана Бакаева на поле в матче Суперкубка
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был освистан болельщиками московского «Спартака» во время выхода на поле в матче Суперкубка России.
В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб ведёт со счётом 3:0. У сине-бело-голубых забили нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Напомним, Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после истечения контракта со «Спартаком». Хавбек является воспитанником московского клуба. За санкт-петербургскую команду Зелимхан играет под седьмым номером. Матч со «Спартаком» — первая официальная игра Бакаева в футболке «Зенита».
Комментарии
- 9 июля 2022
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:10
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:35
Партнерский контент