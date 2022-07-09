Болельщики «Спартака» освистали выход Зелимхана Бакаева на поле в матче Суперкубка

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был освистан болельщиками московского «Спартака» во время выхода на поле в матче Суперкубка России.



В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб ведёт со счётом 3:0. У сине-бело-голубых забили нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».



Напомним, Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после истечения контракта со «Спартаком». Хавбек является воспитанником московского клуба. За санкт-петербургскую команду Зелимхан играет под седьмым номером. Матч со «Спартаком» — первая официальная игра Бакаева в футболке «Зенита».