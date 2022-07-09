Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Спартака» освистали выход Зелимхана Бакаева на поле в матче Суперкубка

Болельщики «Спартака» освистали выход Зелимхана Бакаева на поле в матче Суперкубка
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был освистан болельщиками московского «Спартака» во время выхода на поле в матче Суперкубка России.

В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб ведёт со счётом 3:0. У сине-бело-голубых забили нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Напомним, Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после истечения контракта со «Спартаком». Хавбек является воспитанником московского клуба. За санкт-петербургскую команду Зелимхан играет под седьмым номером. Матч со «Спартаком» — первая официальная игра Бакаева в футболке «Зенита».

Новость по теме
«Привет, рабы, икона фанатизма». Фанаты «Зенита» обратились к болельщикам «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022