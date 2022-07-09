Ловрен: я останусь в «Зените» на следующий сезон
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о будущем. Хорватский футболист дал понять, что не уйдёт из российского клуба, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты.
«Вы же видите, я здесь. Я останусь в «Зените» на следующий сезон», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами на год из-за политических событий. По этой схеме «Зенит» покинул форвард Юри Алберто. Бразильский нападающий перебрался в «Коринтианс». Пока он выступает за эту команду на правах аренды.
Сегодня, 9 июля, Ловрен вместе с «Зенитом» выиграл Суперкубок России. В матче за трофей питерцы разгромили «Спартак» со счётом 4:0.
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