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Ловрен: я останусь в «Зените» на следующий сезон

Ловрен: я останусь в «Зените» на следующий сезон
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о будущем. Хорватский футболист дал понять, что не уйдёт из российского клуба, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты.

«Вы же видите, я здесь. Я останусь в «Зените» на следующий сезон», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами на год из-за политических событий. По этой схеме «Зенит» покинул форвард Юри Алберто. Бразильский нападающий перебрался в «Коринтианс». Пока он выступает за эту команду на правах аренды.

Сегодня, 9 июля, Ловрен вместе с «Зенитом» выиграл Суперкубок России. В матче за трофей питерцы разгромили «Спартак» со счётом 4:0.

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