Видеообзор разгромной победы «Зенита» в матче Суперкубка России со «Спартаком»

Вчера, 9 июля, прошёл матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Команды встретились в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Через пять минут преимущество «Зенита» удвоил другой форвард Малком. На 46-й минуте полузащитник Вендел довёл счёт до разгромного. В добавленное ко второму тайму время отличился форвард Матео Кассьерра.

Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На встрече работала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Его ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» — победитель РПЛ сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка России.