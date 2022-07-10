Евгений Бушманов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы в Суперкубке с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о результате матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Не скажу, что сильно удивил результат. «Зенит» был сильнее. «Зенит» в целом более сильная команда. «Спартак» строится фактически: новый тренер, новый состав, какие-то связки наигрываются.



Первые 25 минут «Спартак» сыграл достаточно неплохо, компактно, быстро. Было понятно, во что «Спартак» хочет играть. Потом не хватило сил: физическое состояние пока неоптимальное. Начали проигрывать нейтральные мячи, вскоре пропустив два мяча», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.